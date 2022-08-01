تحالف الفتح يؤكد على اهمية التهدئة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري

المستقلة /- أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي ، على اهمية التهدئة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ونزع فتيل الأزمة تجنبا لمزيد من الفوضى، مشيرا الى ان التحالف طرح خارطة طريق لإحداث انفراجة في العملية السياسية.

وقال العنبكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الإطار التنسيقي اوصل رسائل إيجابية لجميع الأحزاب بما فيها التيار الصدري في طرح خارطة طريق تسعى لإحداث انفراجة في العملية السياسية”.

وأضاف أن “مبادرة الإطار المتواصلة بالحوار نزعت فتيل أزمة كبيرة وإبعاد اقتتال شيعي _ شيعي”، مشيرا الى ان “الجميع مدعو للجلوس على طاولة الحوار للمضي بالخطوات الجديدة في تشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي”.

ولفت العنبكي الى أن “الأمر يتطلب مزيدا من التهدئة والمباحثات والتنازل مع جميع الأطراف للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري أكد أن الوضع الحالي مازال غامض وغير واضح المعالم بالرغم من اعلان قادة الإطار كافة استعدادهم للجلوس إلى طاولة الحوار وحل الخلاف الصدري مع الإطار.

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