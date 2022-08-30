تحالف الفتح يؤكد.. الخيار الوحيد للتيار والاطار هو الحوار

المستقلة /- اكد تحالف الفتح، الثلاثاء، استمرار مساعيه لاحتواء الازمة السياسية والتوترات الاخيرة، مشيرا الى ان الخيار الوحيد للتيار والاطار هو الحوار.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “لغة التهديد والوعيد والتصعيد لن تجد نفعا في العراق سيما مع وجود برلمان ومؤسسات دستورية تمثل الجميع”.

واضاف ان “قادة الاطار والفتح يسعون لاحتواء الازمة بشكل عاجل وهم ماضون في التنسيق من اجل الغاء اي احتقان ومنع الانزلاق بفتنة شيعية عبر الحوار العاجل”.

واشار الى ان “الاطار يرى بعدم ضرورة استخدام السلاح او التهديد من كافة الاطراف في الوقت الراهن والذهاب نحو الحل السلمي دون اي شرط”.

وتتسارع الاحداث في شوارع بغداد بعد اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الانسحاب التام من العملية السياسية واعلان الحكومة حظر التجوال الشامل عقب دخول انصار التيار القصور الرئاسية.