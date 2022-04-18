تحالف الفتح : حكومة الكاظمي خالفت الدستور فيما يتعلق بتصريفها للاعمال اليومية

المستقلة /- الكثير من الملفات الاقتصادية المهمة للبلد، اثارة غضب الطبقة السياسية خصوصا بعد الفشل الذي تسبب بالحاق الضرر بالمواطن ومن ثم التوجه لتصدير النفط عبر العقبة وهو الاخر الذي واجه رفضا سياسيا، ماجعل الكثير يتوعد بمقاضاة الحكومة ومساءلتها برلمانياً.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي احمد طه،في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “نواب محافظة البصرة ضمن الاطار التنسيقي سيرفعون دعوى قضائية على الحكومة بسبب عدم صرفها مستحقات البترودولار، بالإضافة الى التحرك نحو استضافة كادر وزارة النفط لمعرفة جدوى أنبوب العقبة”.

من جانب اخر، اكدت النائب عن تحالف الفتح انتصار حسن في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة خالفت الدستور فيما يتعلق بتصريفها للاعمال اليومية، حيث ان سعيها باتجاه أنبوب العقبة يعد صفقة سياسية يراد منها نهب ثروات البلاد، وعلى اثر ذلك فأن ممثلي الشعب لن يسمحوا بذلك وسيتم محاسبة وزير النفط ورئيس الوزراء لمخالفته الدستور”.

من جهة أخرى، بينت النائب عن كتلة صادقون محاسن الدليمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حكومة الكاظمي فشلت في انتشال الشعب من واقعه وتزعم اليوم قيامها بخطوات إصلاحية واقتصادية في محاولة لتهدئة الأصوات المنتقدة لسياسة التجويع التي تنتهجها”.