تحالف الفتح : البرلمان عازم على تمرير الموازنة في جلسة اليوم

المستقلة / – اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، عزم البرلمان على تمرير الموازنة في جلسة اليوم من دون الذهاب الى خيار التصويت بالاغلبية النيابية، لافتا الى ان الجميع يجب ان يقدم تنازلات من اجل تمرير الموازنة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “الموازنة من غير الممكن ان تمرر بالاغلبية النيابية، حيث ان الاكراد قبلوا بالصيغة التي قدمتها اللجنة المالية النيابية”.

واضاف ان “تمرير الموازنة يحتاج الى تنازلات من بعض الاطراف، من اجل التصويت عليها، في وقت ينتظر فيه الشعب حسم هذا الامر في القريب العاجل”.

وبين ان “الحكومة لاتمتلك تخطيط مالي صحيح، اضافة الى اتخاذ قرارات ارتجالية من دون دراسة واقعية لما قد تؤول اليه نتائج تلك القرارات بعد تضمينها في الموازنة، وهي ماتسببت بحصول كساد كبير في حركة السوق”.

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