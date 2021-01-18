تحالف العامري يعلن “انزعاجه الشديد” لتأجيل الانتخابات ويؤكد انه مخالف للاتفاق

المستقلة /… أعرب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عن “انزعاجه الشديد” لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في حزيران المقبل، مشيراً إلى أنه “مخالف” لما جرى الاتفاق عليه.

وقال التحالف في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاثنين إنه “يعرب عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في 6 حزيران 2021”.

وأكد أن “هذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة”.

واضاف أن التحالف يبدي خشيته من أن “يكون هذا التأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد”، مشدداً “لا نقبل بأي تأجيل آخر”.

وحثّ بيان التحالف “الحكومة ومفوضية الانتخابات على العمل بجدية أكبروإكمال البطاقة البايومترية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”، داعياً الحكومة “للإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة”.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.( النهاية)