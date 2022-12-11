تحالف الانبار ينتقد تصريحات الحلبوسي بشأن ملف “المغيبين”

المستقلة/- انتقد القيادي في تحالف الانبار محمد الفهداوي، الأحد، تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن ملف “المغيبين”، معتبرا التصريح مجرد سلعة للمتاجرة من اجل الحصول على مغانم.

وقال الفهداوي في تصريح صحفي تابعته المستنقلة، إن “ملف المغيبين للأسف اتخذه العديد من السياسيين لأغراض منافع شخصية وانتخابية وفي أوقات محددة “.

وأضاف، ان “رئيس البرلمان بعد ان انتهج سياسة تكميم الافواه والهيمنة على مقدرات محافظة الانبار التي نجم عنها حراك شعبي وسياسي مضاد للحلبوسي، فضلا عن امتداد المعارضة الى المحافظات المحررة بدأ يشعر بتهديد حقيقي لازاحة من المنصب، لذلك التجأ الى أسلوب رخيص وهو اتخاذ ملف المغيبين كسلعة للمتاجرة وللحصول على المغانم لدرء خطر زواله من المنصب “.

وأوضح الفهداوي ان “ملف المغيبين أصبح ملفا جنائيا وعلى اولياء الأمور اللجوء للقضاء ومطالبة اللجان التشريعية والتنفيذية بالكشف عما توصلوا اليه من نتائج”.

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل كشفت، امس السبت، عن حقيقة وجود “مغيبين” في العراق ومحاولة اثارة هذا الملف بين فترة وأخرى، مبينة أن القوائم التي وردت للجنة تؤكد أن اغلبهم “دواعش” او مدانين بقضايا جنائية.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

نائب يرفض إجراء تغييرات في مناصب وقيادة شرطة محافظة نينوى

اخبار العراق

سوق العراق : قطاع المصارف الاكثر تداولا وقيمة خلال الشهر الماضي

اخبار العراق

خشان : السوداني عين جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين

اخبار العراق

20 مليون دولار.. انخفاض حاد بمبيعات البنك المركزي من الدولار

اخبار العراق

وزير يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تسبب تلوث البيئة

اخبار العراق

ملف المغيبين.. الجميلي ينتقد الحلبوسي ويطالب بنصب سرداق عزاء في الانبار

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لدعم منتخب بلاده .. ماكرون إلى قطر يوم الأربعاء

اخبار العراق

نائب يرفض إجراء تغييرات في مناصب وقيادة شرطة محافظة نينوى

اخبار العراق

خشان : السوداني عين جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين

اخبار العراق

20 مليون دولار.. انخفاض حاد بمبيعات البنك المركزي من الدولار

اخبار العراق

وزير يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تسبب تلوث البيئة

اخبار العراق

تحالف الانبار ينتقد تصريحات الحلبوسي بشأن ملف “المغيبين”

اخبار العراق

ملف المغيبين.. الجميلي ينتقد الحلبوسي ويطالب بنصب سرداق عزاء في الانبار

اخبار العراق

ملف المغيبين.. الجميلي ينتقد الحلبوسي ويطالب بنصب سرداق عزاء في الانبار

اخر الاخبار

المجتمع واللغة والتاريخ من منظور فلسفي

اخر الاخبار

 فيديو..”راشد” مستكشف فضائي إماراتي ينطلق نحو القمر

اخر الاخبار

صور مذهلة من ناسا لجسم كوني على بعد 160 ألف سنة ضوئية

اخر الاخبار

هل يكون كونتي بديل بوسكيتس في برشلونة ؟

اخر الاخبار

شاكيرا تهنئ المغرب.. وتعلق على “الإنجاز التاريخي”

اخر الاخبار

السفيرة الامريكية في العراق تهنئ مهند جعاز لتوقيعه عقداً مع DCUnited

اخبار العراق

كوجر : حكومة السوداني لم ترسل مشروع قانون موازنة 2023 إلى البرلمان

اخر الاخبار

الصحة تؤكد أن العراق من مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز عالمياً

اخر الاخبار

الجمارك … ضبط 40 شاحنة مخالفة للشروط الاستيرادية في العاصمة بغداد