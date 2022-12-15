تحالف الانبار يتهم الامارات بتقديم دعم مالي لحزب تقدم

المستقلة/- كشف القيادي في تحالف الانبار طه عبد الغني، الخميس، عن وجود مخطط برعاية اماراتية وبتنفيذ من احزاب سياسية مقربة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا ان الدعم الدولي لحزب تقدم مستمر وقد وصلت ملايين الدولارات قبل عدة ايام لدعم تلك التحركات.

وقال عبد الغني في حوار تابعته المستقلة، إن “مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد ينفذ اجندة دولية لاسقاط الحكومة الحالية عبر الانبار”.

واضاف ان “دعوات التظاهر التي يحشد لها انصار محمد الحلبوسي في عام 2023 ستكون بذراع مختلفة الا انها تهدف لاسقاط الحكومة واثارة الفوضى”.

واشار عبد الغني الى ان “وحدة العراق على المحك بسبب الاجندات السياسية للحزب الحاكم في الانبار وغيرها من الاحزاب وعلى الاطار انهاء تلك الازمة والاسراع في مواجهة”.

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