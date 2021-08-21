تجهيز كربلاء  1200 ميكا واط ووضع الكهرباء مسيطر عليه

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء السبت ، عن تجهيز المحافظة 1200 ميكا واط وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء  ، مؤكدا أن وضع الكهرباء مسيطر عليه .

وذكر الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إنه ” تم الانتهاء من إكمال الخط الناقل لمحطة فريحة شرقي  المدينة ، وهو الآن ضمن الفحص وذلك لفك الاختناقات الحاصلة على محور بابل – كربلاء “.

وقال كما ” سيتم القضاء على تردي التيار الكهربائي على محاور كربلاء –  نجف  وكربلاء  – بغداد ،  من خلال نصب محطات تحويلة متنقلة 132/11kv خلال فترة أقصاها 25يوم فقط ،  وذلك ليتمكن أصحاب المواكب الحسينية من تقديم الخدمة لزوار اربعينية الإمام الحسين “.

وأشار الى إن “هذه المحطات ستدخل الخدمة في الزيارة المليونية ،  وبالتالي تخلق استقرار في التيار الكهربائي ،  وتغذي المناطق المحيطة والواقعة ضمن مداخل المحافظة  الثلاثة ، وبالتالي ستساهم في تخفيف ورفع الأحمال الحاصلة على شبكات وأحياء مركز المدينة “.

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