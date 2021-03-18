تجلط الدم بالساقين .. إليك الأعراض وأسباب الحدوث

المستقلة /- جلطات الدم هي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ولكن كيف تعرف أن لديك جلطة دموية في ساقيك؟

سبب حدوثها

ووفقاً لموقع “إكسبريس” فإن هناك علامات وأعراض شائعة لجلطات الدم والتي يجب الانتباه إليها، مشيرةً إلى أنها تحدث بسبب تكتل البروتينات والصفائح الدموية معًا في الأوعية الدموية.

ويصاب معظم الناس بتجلط الأوردة العميقة بعد قضاء فترات طويلة من الوقت في الجلوس – على سبيل المثال في رحلة طويلة المدى، في حين أن معظم الناس قد لا تظهر عليهم أي علامات منبهة لجلطة دموية في أرجلهم ، إلا أن هناك بعض الأعراض الرئيسة التي يجب الانتباه إليها.

أعراض الجلطة الدموية

التورم هو أحد أكثر أعراض الجلطة الدموية شيوعًا، وقد تجد أن يسارك بالكامل يبدأ في الانتفاخ ، وقد يكون دافئًا عند اللمس، بالإضافة إلى حدوث حكة في الساق بشكل متزايد، ويمكن أن تتطور إلى لون أحمر أو أزرق على الجلد.

وأضافت “إكسبريس” أنه مع تطور الجلطة الدموية، قد تصبح الساق مؤلمة، وإذا كانت الجلطة في أسفل الساق، فقد تصاب بتقلص مستمر.

كما أن بعض المرضى يشعرون بالمعاناة من أجل التنفس ، والتي عادة ما تكون علامة على انتقال الجلطة من الساق نحو الرئتين. وقد تكون مصحوبة بسعال شديد وألم في الصدر ودوخة.