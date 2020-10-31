تجلبها من خارج العراق .. اعتقال عصابة تروج العملة المزيفة في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم السبت ، عن اعتقال عصابة تقوم بالنصب على المواطنين  بالعملة المزيفة في قضاء الغراف شمالي المحافظة .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاجهزة الامنية اعتقلت عصابة مكونة من اربعة اشخاص من ضمنهم امرأة ، يمتهنون النصب على المواطنين بالعملة المزيفة “.

واشار الى ان ” احد المتهمين من سكنة محافظة البصرة قضاء الفاو ، يقوم  بجلب العملات المزيفة من خارج البلاد ، والثلاثة الاخرين من سكنة مدينة الناصرية “.

ولفت الى ” ضبط بحوزتهم سيارتين و مبلغ مزيف قدره مليون و 850 الف دينار من فئة 25 الف “.

ونوه الى ان ” قاضي التحقيق قرر توقيفهم استنادا الى المادة 281 من قانون العقوبات العراقي “.

 

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