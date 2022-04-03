تجسيد الفنان ياسر جلال شخصية السيسي بالاختيار 3 يثير تفاعلا

المستقلة /- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو من مسلسل “الاختيار 3″، يظهر الفنان ياسر جلال، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع في عام 2013.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المشهد الذي ظهر فيه الفنان ياسر جلال، مشيدين بأدائه، حيث قال في كلمته التي ظهر فيها بدور وزير الدفاع السيسي ضمن أحداث 3 يوليو 2013 خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الوطنية: “أنا بشكركم جدا إنكم موجودين معايا، واسمحولي أقولكم إني لازم آخد قرار مصيري، قرار البلد محتاجاه”.

وأثار مسلسل “الاختيار 3” تفاعلا كبيرا بعد عرض الحلقة الأولى وتجسيد شخصيات عديدة، من بينها الفنانة منى عبد الغني التي لعبت دور انتصار السيسي، قرينة الرئيس، والفنان خالد الصاوي الذي قدم شخصية عضو جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، والفنان صبري فواز، الذي قدم شخصية الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي

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