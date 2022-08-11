تجربة مميزة.. كلية دجلة ترسل طلبة الإعلام للتدريب خارج العراق

المستقلة/- نبأ مشرق/.. في خطوة تعد الأولى من نوعها في الجامعات العراقية أرسلت كلية دجلة الجامعة الأهلية ، وفداً من طلاب قسم الإعلام الى أكاديمية اوكريدج للتدريب الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة دبي ، وعلى نفقتها الخاصة لتدريبهم وتأهيلهم في مؤسسات عربية للاطلاع على واقع العمل الإعلامي الميداني بصورة مكثفة .

وخضع الطلاب للتدريب في أكاديمية اوكريدج للتدريب الإعلامي مع المدرب الدولي لطفي الزغبي ، واستضافت مجموعة mbc عبر برنامج صباح الخير يا عرب، وقناة الشرق طلاب الكلية لإعطائهم دورات مكثفة حول العمل التلفزيوني ، وتعد كلية دجلة الجامعة الأهلية أول جامعة خاصة ترسل طلابها بدورة تدريبية الى خارج البلاد .

وأشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بخطوة كلية دجلة مبينا مدى أهمية مساهمتها بتطوير طلبتها عن طريق إرسالهم الى دورة تدريبية موسعة في دبي .

ودعا اللامي الجامعات العراقية الأخرى ، الى أن تحذو حذوها لرفد الطلبة بالخبرات والمهارات ليس من خلال المحيط المحلي فقط بل العربي والدولي .