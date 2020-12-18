تجاوزت 18 مليون دولار الخطوط الجوية العراقية تحقق أرباحاً في شهر

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المستقلة /… اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي عن تحقيق الخطوط الجوية العراقية ارباحاً تجاوزت 18 مليون دولار خلال شهر كانون الاول الحالي.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة  إن التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة، حيث حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي”، مشيراً إلى أن “جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عمل الشركة في المدة السابقة”.

واشار الوزير الى أن “الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطوراً ولكن ليس بمستوى الطموح”، مبيناً أنه حالياً منشغل ببعض المهام وبعد إنجازها سيتجه للخطوط الجوية والتعاون مع مديرها لتطوير عمل الشركة.

وتابع أن “يوم أمس شهد انطلاق أول رحلة جوية عراقية من بغداد إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، بعد انقطاع طويل وهو استمرار للطيران العراقي إلى أوروبا”.(النهاية)

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