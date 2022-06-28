تجار كربلاء يعانون من أزمة ثقة تجاه تجار وشركات إيرانية

المستقلة / علي النصر الله / ..  قال رئيس غرفة تجارة كربلاء زمان صاحب عبد عواد ، اليوم  الاربعاء، إن تجار المحافظة يعانون من أزمة ثقة مع تجار وشركات إيرانية في المشاريع الاستثمارية قياسا الى دخول الشركات التركية ، مؤكدا إن مستوى الشركات التجارية الايرانية لا زال ضعيفا ودون المستوى المطلوب  .

وأوضح عواد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه رئيسة غرفة التجارة والمناجم والزراعة في الأهواز أيران شهلا عموري ، إن “فقدان الثقة مع التجار الإيرانيين كان في التعامل والاتفاق على تصدير السلع والبضائع في النوعية ومواعيد التسليم والاسعار”.

وأشار الى إن “الغرفة تعمل  جاهدة على حل هذه النزاعات بالطرق القانونية ،  لكننا بالوقت نفسه نسعى الى تعزيز التعاون المشترك في العلاقات الاقتصادية ، وأن يكون الاتفاق من خلال  الغرف التجارية باعتبارها الممثل الحقيقي الرسمي والراعي للقطاع الخاص “.

من جانبها قالت شهلا عموري ، إن ” لغرفة تجارة الأهواز هذا العام برامج عديدة في زيادة العلاقات الاقتصادية للبلاد وتطويرها “.

واشارت الى إن الغرض من زيارتها لكربلاء وباقي الغرف التجارية في العراق ” الاتفاق، أن يكون التبادل التجاري مع العراقيين، بعد أن يتم تقديم دراسة بما يحتاجه التاجر ونحن بدورنا سوف نختار المحافظات المتخصصة بهذه المنتجات “.

ودعت عموري “رجال الاعمال العراقيين بزيارة هذه المدن وللاطلاع بأنفسهم على مصانع هذه المنتجات ، وبعدها يتم الاتفاق معهم عن طريق الغرف التجارية لتفادي المشاكل والمعوقات “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المغرب يتوج بكأس العرب لكرة الصالات.. والعراق ثانيا

اخر الاخبار

انعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في اذربيجان

اخبار العراق

كربلاء تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الأمن الغذائي

اخبار العراق

الموارد ترد على مدير ناحية العزير باللجوء للقانون

اخر الاخبار

مستقبل النقل والأزمة العالمية

اخر الاخبار

ينال .. العنوان بين دلالة الفعل وأسماء الشخصيات

اخبار قطر

قطر تسعى لضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في مصر

اخبار قطر

قطر تسعى لضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في مصر

اخر الاخبار

نساء يجمع تبرعات للجيش الاوكراني ببيع صورهن عاريات

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

تقارير إيطالية : تشيلسي يقتحم مفاوضات لخطف مدافع إنتر ميلان سكرينيار

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل إلى 102 دولار للبرميل الواحد

اخر الاخبار

اليوم.. انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من كأس العراق

اخر الاخبار

بلومبيرغ: المفهوم الجديد لحلف الناتو سيستعرض علاقات الصين مع روسيا

اخر الاخبار

حاكم تكساس يحمل الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين

اخر الاخبار

Citroen الفرنسية تكشف عن سيارة كروس أنيقة واقتصادية

اخبار العراق

الجمعيات الفلاحية تكشف عن 13 مليون دونم خارج الرقعة الزراعية