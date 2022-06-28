تجار كربلاء يعانون من أزمة ثقة تجاه تجار وشركات إيرانية

المستقلة / علي النصر الله / .. قال رئيس غرفة تجارة كربلاء زمان صاحب عبد عواد ، اليوم الاربعاء، إن تجار المحافظة يعانون من أزمة ثقة مع تجار وشركات إيرانية في المشاريع الاستثمارية قياسا الى دخول الشركات التركية ، مؤكدا إن مستوى الشركات التجارية الايرانية لا زال ضعيفا ودون المستوى المطلوب .

وأوضح عواد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه رئيسة غرفة التجارة والمناجم والزراعة في الأهواز أيران شهلا عموري ، إن “فقدان الثقة مع التجار الإيرانيين كان في التعامل والاتفاق على تصدير السلع والبضائع في النوعية ومواعيد التسليم والاسعار”.

وأشار الى إن “الغرفة تعمل جاهدة على حل هذه النزاعات بالطرق القانونية ، لكننا بالوقت نفسه نسعى الى تعزيز التعاون المشترك في العلاقات الاقتصادية ، وأن يكون الاتفاق من خلال الغرف التجارية باعتبارها الممثل الحقيقي الرسمي والراعي للقطاع الخاص “.

من جانبها قالت شهلا عموري ، إن ” لغرفة تجارة الأهواز هذا العام برامج عديدة في زيادة العلاقات الاقتصادية للبلاد وتطويرها “.

واشارت الى إن الغرض من زيارتها لكربلاء وباقي الغرف التجارية في العراق ” الاتفاق، أن يكون التبادل التجاري مع العراقيين، بعد أن يتم تقديم دراسة بما يحتاجه التاجر ونحن بدورنا سوف نختار المحافظات المتخصصة بهذه المنتجات “.

ودعت عموري “رجال الاعمال العراقيين بزيارة هذه المدن وللاطلاع بأنفسهم على مصانع هذه المنتجات ، وبعدها يتم الاتفاق معهم عن طريق الغرف التجارية لتفادي المشاكل والمعوقات “.