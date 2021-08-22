تجارة كربلاء تشارك بتشكيل هيئة المجلس التنسيقي العراقي  السعودي

المستقلة / علي النصر الله / .. شاركت غرفة تجارة كربلاء ، في الاجتماع الأول لتشكيل هيئة المجلس التنسيقي العراقي السعودي بحضور رئيس المجلس الدكتور علي عبد الأمير علاوي وزير المالية والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

وقال رئيس مجلس الغرفة نبيل الأنباري في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الأحد ،إن “الهدف من تشكيل المجلس هو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية “.

وأوضح كما إن “تشكيل المجلس جاء بناءً على رغبة وحاجة البلدين لتعزيز اطر التعاون في سبيل تنشيط وتنمية حجم المعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية وما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات على نحو منتظم “.

وأضاف جرى “خلال الاجتماع الأول إكمال الإجراءات لتشكيل الهيئة المؤسسة للمجلس بانتخاب الرئيس ونائبيه ، ومناقشة عامة للنظام الداخلي ، واللجنة التنفيذية واللجان القطاعية ، بالإضافة الى عرض للمشاريع المقترحة من أعضاء المجلس”.

يذكر أن تشكيل هيئة المجلس التنسيقي العراقي السعودي ، حضره رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري وشخصيات عديدة بالإضافة الى رؤساء الغرف التجارية وعلى دار ضيافة رئيس الوزراء “.