تجارة كربلاء تدعو لإقامة مركز تجاري أيراني ينافس البضائع السعودية والتركية

القنصل الايراني يلتقي اعضاء غرفة تجارة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. دعت غرفة تجارة كربلاء ، مساء الاثنين ، الحكومة الايرانية  الى فتح مركز تجاري دائم في كربلاء يكون مركزا لمنطقة الفرات الاوسط ،ومنافسا للبضائع التجارية السعودية والتركية .

وقال رئيس الغرفة زمان صاحب في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه القنصل الايراني مجتبى كريمي ، إن “البضاعة الايرانية إن ارادت أن تتصدر السوق العراقية لابد لها أن تنافس البضاعة السعودية والتركية بالنوعية الجيدة “.

وأضاف هذه “البضائع تغزو السوق العراقي حاليا لعدم وجود منافس لها، ونحن بدورنا نقدم كل الدعم للبضاعة الجيدة  “.

ودعا خلال اللقاء الجهات الايرانية فتح مركز تجاري دائم في كربلاء المقدسة يكون مركزا لمنطقة الفرات الاوسط “.

من جانبه قال القنصل الايراني مجتبى كريمي ، إن “حكومته تعمل على ايجاد السبل الكفيلة لتوسيع وتطوير اعمال الشركات ومنتجاتها  في العراق وكربلاء خاصة “.

وأكد إن “الدعوة سترفع الى الجهات المسؤولة في الجمهورية الاسلامية لإقامة مركز تجاري دائم في محافظة كربلاء المقدسة لعرض مختلف البضائع الايرانية ذات الجودة العالية “.

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