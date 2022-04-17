تجارة كربلاء تدعو الحكومة الاتحادية الى استمرار دعم المواطن والتاجر

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا رئيس غرفة تجارة كربلاء زمان صاحب  عبد عواد ، الحكومة الاتحادية الى استمرار دعمها للمواطن والتاجر العراقي لتنفيذ قراراتها الخاصة بفتح الاستيراد وحسب الحاجة لدعم السوق المحلية بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخضر والفواكه .

وقال عبد عواد في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الأحد، عقب لقائه مستشار الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة رزاق علي الطائي ، بحثنا خلال اللقاء موضوع الامن الغذائي للمواطن العراقي في الوقت الحالي ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، كذلك التدابير الواجب وضعها لحلحلة هذه الازمة “.

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