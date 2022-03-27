تجارة كربلاء تبحث معاناة التجار مع الجانب الايراني

المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت غرفة تجارة كربلاء ، معاناة التجار العراقيين ومتابعة الأسواق مع الجانب الايراني.

وقال رئيس غرفة التجارة زمان صاحب العواد في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الأحد، عقب لقائه القنصل الايراني في المحافظة مجتبى كريمي ، بحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين “.

وأضاف كما “بحثنا خلال اللقاء ، المعوقات التي يواجهها التجار العراقيين مع الجانب الايراني وإيجاد الحلول المناسبة لها “.

وأكد رئيس غرفة تجارة كربلاء “الاتفاق خلال اللقاء على الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لإقامة المعارض الإيرانية ، بناء على ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين الجانبين “.