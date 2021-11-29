تثبيت عدد من اصحاب العقود في كهرباء ميسان على الملاك الدائم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب  اليوم الاثنين عن ، أصداره امر تثبيت العقود القدماء على الملاك الدائم .

وقال مدير الفرع عد عبد الحسين يسر لـ(المستقلة) :أن ادارته اصدرت الامر بناء على الامر الوزاري فضلا عن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اللذان يقضيان بتثبيتهم على الملاك الدائم ، مشيراً، الى قسم الشؤون الادارية باشر بالاجراءات الخاصة بتنفيذ الامرين مع انجازه اجراءات اخرى استباقية في وقت سابق  .

وأشار الى أن عدد العقود المثبتين في فرع توزيع كهرباء ميسان بلغ ( ٢٧٧ ) موظفا، داعيا المثبتين الى مواصلة مسيرة العطاء و العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة  بالتعاون مع اقرانهم من الموظفين .

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