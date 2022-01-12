تتويج ملكة جمال العرب في الكون هذا الصيف

المستقلة/- تتزايد وتيرة الإثارة مع أقتراب مسابقة ملكة جمال الكون بنسختها العربية لعام 2022 بمشاركة أربعة وعشرين متسابقة يتنافسون على لقب ملكة جمال العرب لعام 2022. و مسابقة ملكة جمال الكون العربية لا تضم متسابقات من العالم العربي فحسب ، بل ستشمل أيضًا جميع الشابات من جميع أنحاء العالم من ذوي الأصول العربية .

وسوف تقام المسابقة هذا العام بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم بتنظيمها المنظمة العربية الأمريكية منذ عام 2010

وأعلنت المنظمة عن أهم المؤهلات التي يجب ان تتوافر بمتسابقات هذا العام وهي:

أن يتراوح العمر بين 18 و 28 عامًا.

أن يكون أحد الوالدين أو الجد من أصل عربي.

أن تكون حسنه السمعه و الصحة.

لا يشترط أن تكون مقيمة بدولة عربية وتقبل المشاركات من جميع أنحاء العالم.

حاصلة علي الشهادة الثانوية في موعد أقصاه 1 يوليو/ تموز 2022.

ونظرًا لأن غطاء الرأس هو جزء من التقاليد الثقافية للعديد من البلدان العربية ، لذا تؤكد المنظمة أنه سيتم قبول أغطية الرأس في مسابقة ملكة جمال العرب.

وستكون هذه المسابقة الفريدة مختلفة عن أي مسابقة ملكات جمال أخرى حول العالم. حيث لن يكون هناك منافسة لملابس السباحة أو مؤهلات الجسد الخارجية.

وقالت أماني الشرقاوي ، نائبة رئيس المنظمة: “سيتم اختيار الفائزة على أساس أناقتها العامة ، والتعليم والمعرفة العامة ، ومجموعة المهارات ، والمواهب ، والمشاركة المجتمعية ، والخدمة العامة”. تؤمن المنظمة بالتركيز على الخصائص والشخصية الداخلية لاختيار الفائزة الأكثر تأهيلاً لتكون ملكة جمال الكون العربية.

تشير السيدة الشرقاوي أيضًا إلى أنه “منذ عام 2010 ، لا يتم الحكم على المتسابقين بناءً على مظهرهم أو” مظهرهم الخارجي “، كما أن مسابقة ملابس السباحة أصبحت شيئًا من الماضي”.

وقال أشرف الجمل ، مؤسس المنظمة العربية الأمريكية والمنتج التنفيذي ، ومؤسس مسابقة ملكة جمال العرب: “هذه منصة غير سياسية وغير دينية للفتيات الشابات لتحقيق النمو الشخصي والتنمية المجتمعية ، فخورون بهن وبتراثهن ، اكتشفن جمالهم الداخلي في تحقيق أهدافهم الإنسانية في الحياة وإرساء أساس قوي لهم كقادة للمستقبل “.

وأعلنت منظمة ملكة جمال العرب أنها ستستمر في قبول طلبات المتسابقات حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2022 حيث تبدء بعد ذلك مرحلة التصفيات لأختيار المشاركات بالمسابقة النهائية لهذا العام والتي سوف تقام بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تعلن المنظمة بعد عن القناة التلفزيونية التي سوف تبث الأحتفال حول العالم ، وأضافوا اننا نقوم حاليًا بمراجعة جميع العروض وسنعلن عن شريكنا الإعلامي قريبًا.

وقال الجمل ، نحن متحمسون لعودتنا بعد توقف لمدة عامين بسبب الوباء ولا يسعنا الانتظار لتقديم عرض مذهل لأهم مسابقة جمال عربية في العالم.