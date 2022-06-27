تتويج دنيا بطمة بلقب أجمل صوت مغربي عربي لسنة 2022

المستقلة/- كرمت تظاهرة art du caftan”” النجمة المغربية دنيا بطمة اثناء انعقاد فعاليات دورتها السابعة بمدينة أكادير.

وتوجت الفنانة دنيا بطمة خلال الحفل بلقب أجمل صوت مغربي عربي لسنة 2022،حيث أعربت عن سعادتها البالغة بهذا التتويج المشرف وأكدت أن التكريم في بلدها المغرب لا يقدر بثمن.

وتألقت دنيا بطمة على خشبة المسرح بإطلالة ساحرة كالأميرات عبارة عن قفطان مغربي عصري من توقيع المصممة صوفيا بن يحيى، وختمت الحفل بإطلالة ثانية بالقفطان من توقيع الحاجة مليكة موزايين.

وتستعد دنيا بطمة لتصوير فيديو كليب جديد في قادم الأيام عبارة عن كشكول تراثي كرمت من خلاله فن “خربوشة” الشعبي.