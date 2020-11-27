تتويج الأردنية ملاك عبيدات الفائزة بلقب MissElegant

المستقلة /- توّج الممثل اللبناني سعد حمدان، ملاك عبيدات من الأردن، Miss Elegant Universe بعد فوزها بالتصويت، بحفل أُقيم في بيروت، مع مأدبة غداء على شرف الملكة، بحضور العديد من نجوم الفن وأهل الصحافة والإعلام.
قدّم الحفل الإعلامي اللبناني زكريا فحام، وإهتم بإطلالة ملاك عبيدات المصمم رامي سلمون ومصفف الشعر محمد سلمون.
وكانت ملاك قد نفت قبل أيام إصابتها بفيروس كورونا، ووصلت صباح الأربعاء الماضي الى الأردن آتية من دبي، وبالطبع لا يمكن دخولها او السماح لها بالسفر من بلد الى آخر، لو كانت فعلا نتيجة الفحص إيجابية.
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