صالة عرض

تتويج الأردنية ملاك عبيدات الفائزة بلقب MissElegant

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المستقلة /- توّج الممثل اللبناني ​سعد حمدان​، ​ملاك عبيدات​ من ​الأردن​، ​Miss Elegant Universe​ بعد فوزها بالتصويت، بحفل أُقيم في ​بيروت​، مع مأدبة غداء على شرف الملكة، بحضور العديد من نجوم الفن وأهل الصحافة والإعلام.

قدّم الحفل الإعلامي اللبناني ​زكريا فحام​، وإهتم بإطلالة ملاك عبيدات المصمم ​رامي سلمون​ ومصفف الشعر محمد سلمون.

وكانت ملاك قد نفت قبل أيام إصابتها ب​فيروس كورونا​، ووصلت صباح الأربعاء الماضي الى الأردن آتية من دبي، وبالطبع لا يمكن دخولها او السماح لها بالسفر من بلد الى آخر، لو كانت فعلا نتيجة الفحص إيجابية.

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