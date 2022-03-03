 تتويج  إعلامية فلسطينية بلقب ملكة جمال المذيعات لعام 2022

المستقلة/- توجت مؤسسة السوسن العالمية  مقدمة برنامج حديث الاقتصاد على قناة زاكروس الفضائية، الإعلامية الفلسطينية  ياسمين توفيق محمود، بتاج ملكة جمال المذيعات لعام 2022.

وتم اعلان ذلك في حفل فني اقيم على قاعة فندق هكسوس في محافظة اربيل و بحضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والاعلامية والثقافية.

وقالت سوسن السيد صاحبة مؤسسة السوسن العالمية في كلمة اثناء حفل التتويج : أهنئ الفائزة بلقب ملكة جمال المذيعات لعام  2022 والتي فازت به للمرة ألاولى إعلامية فلسطينية  .

واضافت : ان الجمال يجمع ما فرقته السياسة , ويعد  العنصر الفعال و الطاغي على جميع المسميات الاخرى .

واشارت الى أن رسالة مؤسستها  تكمن في نشر ثقافة السلام في العالم من خلال الجمال.  متمنيّة للملكة التوفيق والنجاح في بدء مسيرتها الجمالية من خلال رسالتها  الانسانية  .

من جانبها قالت  الاعلامية الفلسطينية  ياسمين توفيق محمود بعد حصولها على اللقب: انا فخورة بهذا اللقب  واشكر  صاحبة المؤسسة الدكتورة سوسن السيد لاختياري ملكة جمال المذيعات لعام  2022. مؤكدة انها تسعى باستثمار هذا اللقب والتاج بخدمة المجتمع .

وتابعت بالقول : لدي العديد من النشاطات الانسانية الخيرية في بعض المحافظات واطمح  لمساعدة اكبر عدد من الناس . مؤكدة ان اللقب ملكة  ليس فقط لقب جمال بل انما ملكة محبة والشعور بالآخرين .

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