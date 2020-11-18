تتصدرها الصنائع العصرية.. تعرف على الأسهم الأكثر ربحية بالسوق العراقية

المستقلة/ أمل نبيل/يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق العراقية،105 شركة، وشهدت تعاملات اليوم الأربعاء التداول على 25 شركة، ارتفع منها أسهم 7 شركات، وانخفض 5 شركات، بينما لم يتم التداول على نحو 41 سهم، وبلغ عدد شركات الهئية العامة 5 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 410.09 الف سهم بقيمة 514.48 ألف دينار عراقي.

وخلال الجلسة تم ايقاف 34 شركة لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي.

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق18 مليون سهم بقيمة بلغت40 مليون دينار من خلال تنفيذ 31صفقة على أسهم 3 شركات.

و.بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 15مليون سهم بقيمة بلغت 21مليون دينار من خلال تنفيذ 6 صفقات على

أسهم شركة واحد.

الأسهم الأكثر ربحية

1- الصنائع العصرية.

2- انتاج وتسويق اللحوم

3- المنصور الدوائية.

الأسهم الأكثر خسارة

ا- الأمين للاستثمار المالي.

2- مصرف العطاء.

3- مصرف الاستثمار.