تباين مؤشرات السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

المستقلة/-أنهت مؤشرات السوق الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء.

وارتفعت سيولة بورصة الكويت بشكل كبير لتقفز 239.4% إلى 1.24 مليار دينار، مقارنة مع 366.36 مليون دينار في الأسبوع السابق.

زادت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 140.5%، لتصل إلى 2.36 مليار سهم، مقابل 982.67 مليون سهم في الأسبوع

الماضي.

أداء المؤشرات

وهبط مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 0.51% عند مستوى 6123.67 نقطة بخسائر بلغت 31.38 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6155.05 نقطة.

في المقابل، صعد “رئيسي 50” بنسبة 0.51% عند مستوى 4495.89 نقطة رابحاً 22.61 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 4473.28 نقطة.

وارتفع السوق الرئيسي بنحو 0. شي ئئ36% عند مستوى 4390.54 نقطة مقابل 4374.93 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، لتبلغ مكاسبه 15.61 نقطة.