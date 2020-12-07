تباين أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات الاثنين

المستقلة/- تباينت أسعار الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم الأثنين.

وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى مستوى 1.2130 دولار، كما تراجع بنسبة 0.2 بالمائة مقابل الين الياباني إلى 103.96 ين.

في حين ارتفع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.3352 دولار، وتراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة إلى 0.8896 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0,09 بالمائة إلى 90.78، بعد أن كان مرتفعاً عند 91.23.