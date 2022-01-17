 تايلور سويفت الفنانة الأعلى دخلاً بين مشاهير العالم

المستقلة/- حلت النجمة الأمريكية الشهيرة ​تايلور سويفت​ ضمن لائحة الـ10 نجوم الأعلى دخلاً لعام 2021، بمبلغ 80 مليون دولار.

ولم تتضمن اللائحة، التي أصدرتها مجلة Rolling Stone، أسماء نجمات غير تايلور البالغة من العمر 32 عاماً، لتكون بذلك النجمة الأعلى دخلاً بينهن وتحتل المرتبة العاشرة بين النجوم.

وهذه القائمة الكاملة:

Bruce Springsteen ($590 million) Jay-Z ($470 million) Paul Simon ($260 million) Kanye West ($250 million) Ryan Tedder ($200 million) Red Hot Chili Peppers ($145 million) Lindsey Buckingham ($100 million) Mötley Crüe ($95 million) Blake Shelton ($83 million) Taylor Swift ($80 million)

يشار إلى أن الحفل الأخير لتايلور سويفت في أستراليا تسبب بإصابة حوالي 100 شخص بفيروس كورونا مما أحدث الكثير من المتاعب، حيث طلب مسؤولون من كل الذين حضروا الحفل الالتزام بالحجر المنزلي وذلك بعد ما ثبت إصابة 97 حالة.