 تايلور سويفت الفنانة الأعلى دخلاً بين مشاهير العالم

المستقلة/- حلت النجمة الأمريكية الشهيرة ​تايلور سويفت​ ضمن لائحة الـ10 نجوم الأعلى دخلاً لعام 2021، بمبلغ 80 مليون دولار.

ولم تتضمن اللائحة، التي أصدرتها مجلة Rolling Stone، أسماء نجمات غير تايلور البالغة من العمر 32 عاماً، لتكون بذلك النجمة الأعلى دخلاً بينهن وتحتل المرتبة العاشرة بين النجوم.

وهذه القائمة الكاملة:

  1. Bruce Springsteen ($590 million)
  2. Jay-Z ($470 million)
  3. Paul Simon ($260 million)
  4. Kanye West ($250 million)
  5. Ryan Tedder ($200 million)
  6. Red Hot Chili Peppers ($145 million)
  7. Lindsey Buckingham ($100 million)
  8. Mötley Crüe ($95 million)
  9. Blake Shelton ($83 million)
  10. Taylor Swift ($80 million)

يشار إلى أن الحفل الأخير لتايلور سويفت في أستراليا تسبب بإصابة حوالي 100 شخص بفيروس كورونا مما أحدث الكثير من المتاعب، حيث طلب مسؤولون من كل الذين حضروا الحفل الالتزام بالحجر المنزلي وذلك بعد ما ثبت إصابة 97 حالة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 تايلور سويفت الفنانة الأعلى دخلاً بين مشاهير العالم

اخبار العراق

صحة ميسان تنفي تسجيل اي اصابة بالمتحور الجديد لكورونا

اخبار العراق

اكتشافات مهمة في الجامع النوري

اخر الاخبار

تقرير : “كوفيد-19” يتسبب بالسكتات الدماغية وانسداد الأوعية في الدماغ

اخبار العراق

بهدف توحيد البيت الشيعي .. قاآني يدخل في اجتماع مع قادة الإطار التنسيقي

اخبار السعودية

ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي تستأنف عملها في السعودية

اخبار العراق

دولة القانون : لقاء العامري مع الصدر كان لمناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل

اخبار العراق

دولة القانون : لقاء العامري مع الصدر كان لمناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل

اخبار العراق

بسبب الاخطاء.. الاطار التنسيقي يرجح الغاء جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان

اخبار العراق

لاعادة ترتيب البيت الشيعي.. اطراف سياسية تدعو الاطار والتيار للتفاهم وحل الخلافات

اخبار العراق

التعليم العالي تعلن بدء التقديم الالكتروني على التعليم الموازي

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع تساقط ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء

اخبار العراق

قانوني : المدد الدستورية ستتغير اذا أصدرت المحكمة قراراً بالغاء الجلسة الاولى

اخبار العراق

التميمي : الاطار التنسيقي يتوصل الى تفاهمات مع السنة والاكراد

اخبار العراق

مصدر : هادي العامري سيلتقي مسعود برزاني لمناقشة ملف الكتلة الاكبر

اخر الاخبار

اليوم.. منتخب العراقي يجري أولى تدريباته استعداداً لوديّة أوغندا

اخر الاخبار

دراسة : سلالة “أوميكرون” تفقد قدرتها على الاستمرار بشكل أسرع على السيراميك