تاهيل وصيانة كنيسة البشارة في خانقين

المستقلة/- اعلن مفتش اثار وتراث ديالى احمد عبد الجبار عن انجاز تأهيل وصيانة كنيسة البشارة في مدينة خانقين بتمويل من منظمة الهجرة الدولية واشراف مباشر من مفتشية اثار وتراث ديالى،

وقال عبد الجبار ان الاعمال شملت معالجة تسرب المياه في السقف وصيانة الابواب والشبابيك والتشققات في جدران المبنى نتيجة الزلازل التي اثرت على المبنى الذي يعود تاريخ انشائه الى العام ١٩٥٠ وادرج ضمن المباني التراثية. وأعلن عن تراثيته في جريدة الوقائع العراقية عام ٢٠١٥ ،

وأشار الى ان اعمال الصيانة اعادت للمبنى رونقه واسهمت في الحفاظ على معلم من معالم المدينة وشاهدا على التعايش السلمي بين مكوناتها.

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