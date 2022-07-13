تامر حسني يوضح حقيقة إيرادات فيلم بحبك

المستقلة / أوضح الفنان تامر حسني حقيقة إيرادات فيلمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب تامر حسني: “توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة.. واجب علينا التوضيح.. فيلم بحبك وأفلام الفنان تامرحسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا، كما هو مذكور أمامكم بالتفصيل، وزادت أكثر مع فيلم بحبك، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني بالإيراد الدولي، فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط”.

وأضاف: “والحمد لله اليوم في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى ١٩ مليون جنيه ونصف المليون، والإيراد الدولي إلى ١٥٤ مليون جنيه بمجموع ١٧٣ مليونا ونصف المليون حتى الآن، وما زال الفيلم في بداياته، ويعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية في الأيام الأولى للفيلم.. لكم منا جزيل الشكر”.

وحقق فيلم “بحبك” لـ تامر حسني إيرادات عالية فى مصر، وذلك بعد عرضه على مدار الأسبوع الماضي.

وتمكن فيلم “بحبك” من تحقيق إيرادات فى أسبوعه الأول وصلت إلى 19 مليونا و462 ألفا و446 جنيها.

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى، وتأليف وإخراج تامر حسنى، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي.

وتحدث الفنان تامر حسني، عن أولى تجاربه فى إخراج الأفلام بفيلمه الجديد بحبك، قائلا: “90% من أفلامي أكون أنا المؤلف بتاعهم.. والإخراج كانت أول مرة فى فيلمي الجديد، ولكني قدمت مخرجين كثيرين، فأعتقد أني لدي القليل من تلك الخبرة”.

وواصل تامر حسني حديثه خلال لقائه ببرنامج “لايت شو” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “كنت أريد أن أخرج لكل الناس أفضل ما لديهم فى الفيلم.. وأتمنى من الجماهير أن تقول إن جميع الممثلين فيه فى أحسن حالاتهم”.

واختتم الفنان تامر حسني: “تعبت فى الفيلم لأن الإخراج مع التأليف مع السيناريو والحوار مع الساوند تراك مع احتواء جميع الممثلين ليكونوا بأفضل شكل.. وكانوا فى أفضل حالاتهم بالفعل.. ولا توجد منافسة؛ لأن كلنا حبايب وصحاب، وعمري ما فكرت فى كلمة رقم واحد بصراحة، والجمهور هو اللي بينبسط”.