تامر حسني يوضح حقيقة إيرادات فيلم بحبك

المستقلة / أوضح الفنان تامر حسني حقيقة إيرادات فيلمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب تامر حسني: “توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة.. واجب علينا التوضيح.. فيلم بحبك وأفلام الفنان تامرحسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا، كما هو مذكور أمامكم بالتفصيل، وزادت أكثر مع فيلم بحبك، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني بالإيراد الدولي، فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط”.

وأضاف: “والحمد لله اليوم في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى ١٩ مليون جنيه ونصف المليون، والإيراد الدولي إلى ١٥٤ مليون جنيه بمجموع ١٧٣ مليونا ونصف المليون حتى الآن، وما زال الفيلم في بداياته، ويعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية في الأيام الأولى للفيلم.. لكم منا جزيل الشكر”.

 

وحقق فيلم “بحبك” لـ تامر حسني إيرادات عالية فى مصر، وذلك بعد عرضه على مدار الأسبوع الماضي.

وتمكن فيلم “بحبك” من تحقيق إيرادات فى أسبوعه الأول وصلت إلى 19 مليونا و462 ألفا و446 جنيها.

 

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى، وتأليف وإخراج تامر حسنى، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي.

وتحدث الفنان تامر حسني، عن أولى تجاربه فى إخراج الأفلام بفيلمه الجديد بحبك، قائلا: “90% من أفلامي أكون أنا المؤلف بتاعهم.. والإخراج كانت أول مرة فى فيلمي الجديد، ولكني قدمت مخرجين كثيرين، فأعتقد أني لدي القليل من تلك الخبرة”.

وواصل تامر حسني حديثه خلال لقائه ببرنامج “لايت شو” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “كنت أريد أن أخرج لكل الناس أفضل ما لديهم فى الفيلم.. وأتمنى من الجماهير أن تقول إن جميع الممثلين فيه فى أحسن حالاتهم”.

واختتم الفنان تامر حسني: “تعبت فى الفيلم لأن الإخراج مع التأليف مع السيناريو والحوار مع الساوند تراك مع احتواء جميع الممثلين ليكونوا بأفضل شكل.. وكانوا فى أفضل حالاتهم بالفعل.. ولا توجد منافسة؛ لأن كلنا حبايب وصحاب، وعمري ما فكرت فى كلمة رقم واحد بصراحة، والجمهور هو اللي بينبسط”.

اقرأ المزيد
رئيسي

حق قانوني للموظفين.. أول دولة في طريقها لتقنين العمل من المنزل

اخر الاخبار

البحرين تفجع بوفاة احدى اهم فناناتها

اخر الاخبار

27 شخصا في وقت واحد.. توك توك يحطم الرقم القياسي للركاب

اخر الاخبار

لحظات مرعبة.. اشتعال النيران في طائرة أثناء هبوطها بولاية جورجيا الأمريكية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تامر حسني يوضح حقيقة إيرادات فيلم بحبك

رئيسي

حق قانوني للموظفين.. أول دولة في طريقها لتقنين العمل من المنزل

اخر الاخبار

27 شخصا في وقت واحد.. توك توك يحطم الرقم القياسي للركاب

اخر الاخبار

لحظات مرعبة.. اشتعال النيران في طائرة أثناء هبوطها بولاية جورجيا الأمريكية

اخر الاخبار

سيتروين تفاجئ محبي مركباتها وتكشف عن سيارة “C4” الجديدة

اخر الاخبار

اخصائي : إمكانية الحفاظ على الحمل حتى في حالة إصابة الأم بالسرطان

اخر الاخبار

شركة نوكيا تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي

اخر الاخبار

شركة نوكيا تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي

اخر الاخبار

فوكس نيوز : زيارة بايدن إلى السعودية ستكون “إحراجا كبيرا” له

اخر الاخبار

أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

اخر الاخبار

رقعة المشاكسة على دشداشة وبجامة (البازة)

اخبار العراق

السيناريست والكاتب محمد حنش يحضر لأعمال عراقية وعربية لموسم رمضان ٢٠٢٣

اخر الاخبار

المؤتمر الدولي للمرأة المعاصرة في المغرب يبدء باستقبال الملخصات البحثية

اخبار العراق

برنامح الامم المتحدة يقيم جلسة في ميسان عن مواجهة تحديات المناخ

اخر الاخبار

انتشار مصاحف تحمل “الوان المثلية” بدولة عربية

اخر الاخبار

مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي بسوريا بضربة أميركية

اخر الاخبار

موعد امتحانات السادس الاعدادي 2022 في العراق بالجدول