تامر حسني يقيم حفلا ضخما بالأردن والجمهور الأردني يعلق

المستقلة /- يستعد الفنان المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بالأردن، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورة جديدة له وعلق عليها: “في الطريق لمطار القاهرة متجهين لجمهور عمّان الغالي.. وحشتوني يا أهل الأردن”.

وتفاعل الجمهور والمتابعون مع اطلالة تامر حسني بالأردن لإقامة حفل كبير، ورحّب الجمهور الأردني به متمنين له التوفيق، كما عبروا عن حماسهم لقدومه وغناءه على أرض الأردن.

من ناحية أخرى، وقع الاختيار عليى تامر حسني لإحياء تخرج دفعة جديدة من مختلف الكليات بإحدى الجامعات بسموحة بمدينة الإسكندرية، حيث أعرب عن سعادته بجمهور معشوقته الإسكندرية التي حرص على الغناء لها خلال الحفل، وقبل انتهاء فقرته تم تكريمه وإهداؤه درع الجامعة كأفضل مطرب عربي.

 

 

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