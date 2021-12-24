تامر حسني يشعل أجواء حفل “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- بحضور جماهير كبير جداً من مختلف الجنسيات العربية والدولية، أشعل الفنان المصري تامر حسني أجواء حفله الضخم والاستثنائي في إكسبو 2020 دبي، في مسرح اليوبيل، تنقل معهم وبصحبة أصواتهم وغنائهم معه بين مجموعة من أجمل أغنياته الناجحة والمنتشرة بين الجمهور، مستعرضاً برفقة فريقه الاستعراضي مجموعة من الأغنيات السريعة الراقصة، تاركاً ليلة وسهرة غنائية حملت الكثير من الحب والذكرى الجميلة لكل من حضر وشاهد الحفل بشكل مباشر.

وشكر تامر حسني ادارة إكسبو 2020 على دعوتهم، وعلى حسن استقبال واهتمام “الياسري للإنتاج الفني” من وقت وصوله الى دبي حتى نهاية الحفل الكبير والرائع، وقال: “تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي، شكراً الإمارات وشكراً لكل الجمهور الكريم الغالي اللي حضر من كل الوطن العربي والعالم”.

ومن جهته أبدى المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس ادارة الياسري للإنتاج الفني، سعادة كبيرة بالنجاح الضخم الذي حققه تامر حسني في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً على عدد كبير من المفاجآت التي ستقدم في إكسبو 2020 خلال الفترة المقبلة، وبدعوة نجوم كبيرة وجماهرية من فناني الوطن العربي، والذين سيتم الكشف عن أسمائهم تباعاً وحسب جدول الحفلات المقبلة.