تامر حسني عن حفل الاردن : من الاجمل في حياتي

المستقلة /- علق الفنان تامر حسني، على حفله الغنائي الذي أحياه الجمعة، بالأردن.

ونشر تامر، صورًا من الحفل، عبر حساباته على مواقع التواصل : “كل الحب لجمهور الأردن العظيم، شكرًا لمحبتكم الكبيرة، شكراً لحسن ورقي استقبالكم لي.. فعلاً من أجمل حفلات حياتي.. ألف ألف شكر”.

كما نشر صورا أخرى عقب وصوله المطار وحتى مقر إقامته، وكتب تامر وقتها عبر حسابه على إنستجرام: “المستضيف أهل الأردن، أهل كرم ومحبة.. شكرًا لحسن ورقي الإستضافة، أنا كمان بحبكم أكتر والله”.

وأضاف: “كل الشكر لكم من قلبي ولمحبيني المخلصين اللي بشوفهم من وهم صغيرين ودلوقتي ما شاء الله كبار وناجحين في حياتهم ومعاهم جيل صغير جديد جميل بشوفه لأول مرة.. الله يحفظكم يا رب .. معاد حفلتنا”.

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