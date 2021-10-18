تاجر تركي يبيع 50 ليرة مقابل 50 ألف ليرة

المستقلة /- تاجر تركي يبيع عملة ورقية تركية من فئة ال 50 ليرة تركية مقابل مبلغ باهظ جدا ب 50 ألف ليرة تركية بسبب خطأ صغير في العملة الورقية .

وبحسب ما نشرته صحيفة ” حرييت التركية ” وترجمه ” تركيا واحة العرب ” إن تاجرا تركيا يملك عملة ورقية من فئة ال 50 ليرة تركية ولكن تتضمن خطأ صغيرا وهو عدم وجود 0 مقابل الرقم 5 على يمين العملة وتبدو وكأنها 5 ليرات تركية .

وبحسب ما قاله التاجر التركي من قهرمان مرعش والمهتم بالتحف الثمينة والعتيقة إنه حصل على هذه العملة من أحد الأشخاص مقابل مبلغ باهظ .

و قام التاجر بعد ذلك بالتأكد من حقيقة العملة وإرسالها إلى إحدى البنوك لفحصها وتبين إنها حقيقية وليست مزيفة وإن الخطأ حدث أثناء طباعة العملة في البنك المركزي التركي .

وبحسب التاجر إن البنك أخطأ في هذه العملة فقط ولا يوجد مثلها من نفس الفئة في تركيا كلها بعد عملية بحث طويلة جدا وأضاف إن هناك فقط عملة من فئة 100 ليرة تركية فيها مثل هذا الخطأ .

وختم التاجر إنه لا يرغب في بيع هذه العملة ولكن إذا رغب أحد الأصدقاء ممن يهتمون بجمع العملات فسأبيعها مقابل 50 ألف ليرة تركية .