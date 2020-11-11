تأهب إسرائيلي وتغيير حركة الطيران بمطار بن غوريون في ذكرى اغتيال أبو العطا
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه جرى رفع حالة التأهب في مطار بن غوريون في اللد، حيث تم تغيير مسارات حركة الطيران، وهو أمر يحدث فقط في حالات جهوزية أمنية استثنائية أو جولات قتال في قطاع غزة.
وأشار موقع “واللا” الإلكتروني إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن مجموعة داخل الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي تعتقد أن رد الحركة على اغتيال أبو العطا لم يكن كافيا، وأنها ستسعى إلى الانتقام في الذكرى السنوية للاغتيال التي تصادف غدا.( النهاية)
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