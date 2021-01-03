تأسيس حزب جديد بقيادة عبد الحسين عبطان

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المستقلة.. كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان بتأسيس “تجمعاً وطنياً مستقلاً” لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال المصدر ان التجمع يضم نخبة من شخصيات مستقلة وكفاءات وطنية مهمة، من بغداد والمحافظات، مؤكدا ان الإعلان عن التجمع الجديد سيكون خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن عبد الحسين عبطان سبق وأن فاز بعضوية مجلس النواب في دورته الثالثة، ضمن تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم.

وتولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة عام 2014.

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