تأجيل محاكمة المتهمين بوفاة نزار بنات

المستقلة/ – أجلت محكمة عسكرية فلسطينية ،اليوم الاحد، محاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل الناشط نزار بنات إلى يوم الأربعاء 2 آذار القادم.

ويحاكم 14 عسكريا قاموا باعتقال الناشط نزار بنات الذي توفي خلال فترة اعتقاله.

وأوقفت النيابة العسكرية في 11 يوليو/تموز 14 عسكريا هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت الناشط نزار بنات وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.

وكان بنات (43 عاما) مرشحا على قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجليها قبل عدة أشهر.

كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، وتم اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وأدت وفاته إلى خروج مظاهرات تخللتها أعمال عنف استمرت لأيام في مدينة رام الله طالبت برحيل عباس.

 

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