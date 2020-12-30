تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بالدوري الإنجليزي لتفشي فيروس كورونا

المستقلة /… أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير ضد نظيره فولهام في الجولة 16 من البريميرليغ اليوم الأربعاء، نظرًا لظهور عدة إصابات بفيروس كورونا في فريق فولهام.

وقررت الرابطة تأجيل مباراة توتنهام ضد فولهام، على خلفية تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد ضمن صفوف فولهام.

وبتأجيل مباراة توتنهام ضد فولهام ستكون المباراة الثانية التي تم تأجيلها في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي، بعد تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي قبل ساعات من انطلاقها بسبب كورونا.

وقالت رابطة الدوري الممتاز أمس الثلاثاء، إنها سجلت 18 حالة إيجابية لفيروس كوفيد-19 وهو أعلى رقم خلال أسبوع هذا الموسم في آخر جولة للاختبارات، ومنذ انطلاق الموسم الجديد ظهرت 131 حالة إيجابية في الدوري الممتاز خلال 17 جولة من الفحوصات.

وأجرى رؤساء الدوري الإنجليزي محادثات غير رسمية حول استراحة مؤقتة الشهر المقبل من أجل حماية لاعبيهم وموظفيهم واستكمال الموسم.

وهناك مخاوف من التأجيل الطويل لمباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في بداية الشهر، مع تأجيل العديد من المباريات هذا الأسبوع، إذ تم إلغاء تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى والثانية بالإضافة إلى ميلوول ضد واتفورد في التشامبيونشيب.

وسجلت بريطانيا أكثر من 2.3 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 71 ألف حالة وفاة. وأغلقت دول حول العالم حدودها مع بريطانيا الأسبوع الماضي، خوفا من الانتشار السريع للفيروس المستجد.( النهاية)