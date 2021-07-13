تأجيل العمل بمحطة الضبعة النووية المصرية

المستقلة/- كشفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تأخر الجدول الزمني لمحطة الضبعة النووية التي تنفذها شركة “روساتوم” الروسية لنحو عامين.

وأشارت المصادر، حسبما نقلت صحيفة (المال) ان التشغيل الكامل سيكون منتصف 2030 بدلًا من شباط/فبراير 2028؛ بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأرجعت عدم التقيد بالجدول الزمني إلى تأخر إصدار إذن بدء التنفيذ لنحو عامين والمرتقب صدوره منتصف 2022 بدلًا من منتصف 2020، في ظل تأخر التصنيع والتصميمات الهندسية والأوراق الخاصة بالمشروع لعدم تمكن الخبراء الروس من زيارة أرض المشروع خلال الوباء.

وبحسب الصحيفة، يتضمن الجدول الزمني الجديد تشغيل المفاعلين الأول والثاني مطلع وأواخر عام 2028، وتشغيل المفاعل الثالث خلال عام 2029، وأخيرًا المفاعل الرابع منتصف عام 2030.