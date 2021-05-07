تأجيل الجولة 32 من الدوري العراقي

المستقلة/- قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز، إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل.

ويهدف الاتحاد العراقي بهذا القرار إلى منح الفرصة كاملة للمنتخب للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات، وفقا لرؤية المدرب كاتانيتش.

وجاء قرار التأجيل بعد انتهاء مباريات الشرطة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا، حيث يضمان أكبر عدد من لاعبي المنتخب.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة، ويتطلع لتحقيق آمال الجمهور بالتأهل لكأس العالم 2022.

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