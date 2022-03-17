تأثير وكيفية التعامل مع المرأة العنيدة

المستقلة /- الشخص العنيد هوالشخص الذي يأخذ كل الأمور بجدية ويتصور أن أي أمر يتم طرحه ما هو إلا تحدٍ له يحاول فيه فرض رأيه بالقوة والمرأة العنيدة لا يمكنها التفاهم مع الأشخاص المحيطين بها بل تكون قليلة التواصل معهم لأنها لا تحب أن تسمع رأياً غير رأيها، تعرفي على تأثير عناد المرأة على العلاقة الزوجية في السياق التالي..

المرأة العنيدة تتشبث برأيها

تقول استشارية العلاقات الأسرية سعاد عبد المقصود لسيدتي: إن المرأة أو الزوجة العنيدة بشكل عام تتصلب برأيها وتتشبث به وهي حالة شكوى يعاني منها الكثير من الأزواج فقد كثرت الزوجات العنيدات في مجتمعاتنا وقد يتسبب ذلك فى الطلاق وتدمير الأسرة.

• أهم أسباب عناد المرأة:

رفض رأي الزوجة يسبب عنادها

– قد يكون السبب خلل في تربية المرأة منذ نعومة أظافرها حيث يتم تنفيذ رغباتها حينما تلجأ للعناد والتمسك برأيها، فيضطر الوالدان للموافقة على رأيها إحساسا منهما أن ابنتهما تكبر وتتكون شخصيتها فتُلبّى أوامرها ليتحول الأمر بعد ذلك إلى فرض رأيها على الزوج والتشبث برأيها حتى في أبسط الأمور مما قد يؤدي أن تتمرد على حياتها خاصة لو لبّى الزوج كل أوامرها.

– قد يكون العيب من الزوج نفسه فإذا الزوج متسلط يحب أن يفرض رأيه بالقوة ويقلل من قيمة ورأي زوجته وبالتالي فالمرأة تتجه للعند والتمسك برأيها حتى لو خاطئ.

– قد يكون عدم وجود توافق أو حوار ونقاش بين الزوجين،وهذا يحدث في بداية الزواج حيث الطباع مختلفة وكلا الزوجين يحاول فرض رأيه كمحاولة للسيطرة على الآخر.

– قد يكون نتيجة لشعورالمرأة بالنقص وافتقادها للثقة بالنفس،وهذا نتيجة التربية الخاطئة حيث كان رأى المرأة وهي طفلة يتم تجاهله أو تحقيره لمجرد أنها بنت، ومن ثَمّ تحاول الفتاة عندما تكبر تعويض هذا النقص عند زوجها.

– قد يكون عناد الزوجة تقليداً لإسلوب أمها في عنادها ونجاح هذا الأسلوب معها في إدارة دفة حياتها الزوجية لذلك تلجأ للتقليد.

– قد يكون تسلط الزوج والتشبث برأيه دائماً وعدم اهتمام الزوج باحترام رأيها بل ورفضه في الأساس يجعلها تتجه إلى العناد وتتشبث برأيها أيضاً.

• كيفية التعامل مع المرأة العنيدة

اختيار النقاش في الوقت المناسب قد ينهى عناد الزوجة

تقول سعاد عبد المقصود: العناد صفة موجودة في الرجل والمرأة لكنه أكثر وضوحاً عند المرأة ، وهو السبيل الوحيد لتدافع به عن نفسها أمام قوة الرجل واستبداده بالرأي أحياناً ولاشك أن عناد الزوجة في بيتها سيؤثر بشكل سلبي على الأسرة ككل ونقول للزوج :

– لاتعارضها دائماً.

مجرد أن تكون رافضاً مشاركتها وأخذ رأيها بدون سبب فهذا خطأ، ومن ثمّ حاول أن تتقبل آراءها حتى وإن كان غير صحيح ثم اقنعها من خلال النقاش برأيك مثلاً لأنك إذا رفضت مشورتها في الأمور وأخذ رأيها فسوف تتمسك برأيها أكثر وسوف تزيد في العناد.

– افتح حواراً ونقاشاً دائماً مع الزوجة

تعوّد على قبول مشاركتها في كل الأمور فمن أكثر الأخطاء التى يقع فيها الأزواج في بداية الزواج هو عدم إقامة حوار ونقاش مفتوح بينهما ومن ثمّ قد نجد كل طرف يطرح رأيه ويريد أن يلزم الآخر به.

– الدعم والأذن الصاغية

ضع في اعتبارك أنه لابد أن تكون لها الصدر الحنون والأذن الصاغية ولابد من الوقوف بجانبها وتدعيمها للتغلب على هذه الصفة وتطوير نفسها والتحكم في أعصابها.

– البعدعن الانطواء والانغلاق

شجعها على تكوين الصداقات لأن تكوين الصداقات والوجود في وسط مجموعة يجعلها قادرة على الاستماع إلى آراء الآخرين وتقبلها وبالتالي سوف يساعد ذلك على تغيير طريقة تعاملها معك.

– اختيار النقاش في الوقت المناسب

احذر من أن تقوم بالتحدث مع زوجتك وهي في غضبها في أي موضوع لأنها عندما تكون غاضبة سوف تنتهز الفرصة حتى تصر على رأيها وتصر على العناد.

– تعامل بهدوء

الهدوء في التعامل مع زوجتك الغاضبة لن ينقص من قدرك بل ستقدره لك ومن الخطأ أن تقابله بالغضب والثورة بل انتظر حتى تهدأ ثم تفاهم معها بهدوء فإن ذلك سوف يزيد من درجة التفاهم بينكما .

• وللزوجة العنيدة ننصح:

– اعلمي أن الزوج لايعني أنه الرئيس وأنت التابع ولا يعني رأيه التسلط فهو من يدير دفة الحياة.

– اعلمي أن المركب لها رئيس واحد فقط وهذا لا يعنى أن تكوني متبوعة بدون شخصية ولكن كل منكما له مسئولياته.

– اعلمي أن طاعتك لزوجك ليس تقليلاً من قدرك بل سيزيدك احتراماً وتقديراً.

– اعلمي أن المرأة الهينة اللينة الودود الولود العئود،هي التي تحتوي زوجها بلين وحكمة، وهو بدوره سيعشقها ويتمسك بها.