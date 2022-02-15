تأثير ألم القولون على القلب

المستقلة /- كشف الدكتور السعودي خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن تأثير ألم القولون على القلب، قائلا:”هناك الحجاب الحاجز بين القلب والقولون وهناك غشاء القلب أيضا يفصل بينهما فليس هناك تأثير مباشر”.

وأشار خالد النمر:”نوبات القولون التي يرتفع معها الأدرينالين تؤثر على القلب بطريقة غير مباشرة وتسبب نغزات فيه وهذا ماكان يسمى قديماً ألم “القلب العصبي”.

وتابع استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين: ”التنميل في الذراع الأيسر ليس من أعراض القلب”.

 

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