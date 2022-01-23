بَلجيكا تدعم أنشِطة مكافحة الألغام في العراق

المستقلة/- رحبت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) في العراق بمساهمة إضافية قدرها 1.5 مليون يورو (حوالي 1.69 مليون دولار أمريكي) من الحكومة البلجيكية لدعم الحكومة العراقية في حماية المدنيين المتضررين من الذخائر المتفجرة وتمكين العمل الإنساني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز السلام.

وقال بيان عن الدائرة “لا يزال إرث النزاعات المتتالية – منها الصراع الأخير مع تنظيم داعش على وجه الخصوص – يؤثر بشكل كبير على الصحة والإسكان والخدمات العامة وسبل عيش العراقيين ، بما في ذلك نزوح الملايين منذ عام 2014 ، منهم مليون فرد لا يزال نازح حتى اليوم”.

وأشار الى أن الحكومة البلجيكية ستدعم من خلال مساهمتها السخية لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق ، الحكومة العراقية في تطوير إستجابتها الوطنية للذخائر المتفجرة ، وكذلك دعم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق في توفير الدعم التقني اللازم (نظريًا وعمليًا) إلى السلطات الوطنية لزيادة تعزيز قدرتها على قيادة قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في المستقبل القريب.

وتواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق إعطاء الأولوية لتطوير القدرات المؤسسية في العراق ، بما في ذلك من خلال الشراكات مع دائرة شؤون الألغام (DMA) ووزارة الداخلية العراقية الإتحادية (MoI) ، وكذلك مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كردستان العراق (IKMAA) ، والعمل على تعزيز قدراتهم على تنفيذ وتنسيق استجابة الذخائر المتفجرة المستهدفة التي تستجيب لاحتياجات المجتمع ، بما في ذلك الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال والفتيان والفتيات.

وتعليقًا على المساهمة ، صرح سفير بلجيكا فيليب فاندن بولكي قائلاً: ” يسعد بلجيكا للغاية أن تواصل شراكتها الطويلة مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لدعم جهود العراق الوطنية في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام كجزء من مساهمة بلجيكا الدائمة في جهود تحقيق الاستقرار لضمان الحماية والعودة الآمنة للنازحين وقدرة المجتمعات العراقية المتضررة على الصمود. إذ لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. إن تطوير القدرات الوطنية وقيادة هذا القطاع المهم أمر بالغ الأهمية ، ونحن نشيد بالعمل المتميز لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والحكومة العراقية في هذا الصدد”.

من جانبه قال بير لودهامر, مدير برنامج شؤون الألغام في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق “إن تمكين المؤسسات الحكومية العراقية من قيادة الاستجابة للأعمال المتعلقة بالألغام في البلاد وبدورها ستسهم في تعزيز الحماية والأمن البشري. وهذا بدوره سيعزز ثقة المواطنين تجاه الحكومة ويعزز ثقة المجتمع” .