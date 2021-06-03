بي إم دبليو تكشف عن أحدث تصميم لسيارات iX

المستقلة/- كشفت بي إم دبليو عن أحدث تصميم لسيارات iX التي صممت لتحدث نقلة نوعية في عالم المركبات المتطورة.

وتأتي هذه السيارة بهيكل مميز التصميم مبني على منصات اختبرت في سيارات BMW X5 رباعية الدفع، ويبلغ طول الهيكل 4 أمتار و95 سنتيمترا، بعرض 196 سم، وارتفاع 169 سم، اما المسافة بين محوري العجلات فيه فأتت 300 سم، ويمكن تجهيزه بنوعين من العجلات بمقاس 20 أو 22 إنشا.

أما داخليا فحصلت هذه المركبة على مقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وعلى واجهة قيادة خالية تقريبا من الأزرار، إذ استعيض عن الأزرار التقليدية بشاشة لمسية عملاقة تمتد على ثلثي طول الواجهة تقريبا.

ومن خلال الشاشة الكبيرة على واجهة القيادة يمكن التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف ووضعيات المقاعد ودرجات حرارتها، فضلا عن استخدام الشاشة لعرض أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، ومراقبة السيارة عبر الكاميرات.

كما جهزت iX بحساسات مسافات أمامية وخلفية وكاميرات مع أنظمة تنظيف ذاتي، إضافة إلى أنظمة أمان متطورة تعتمد على رادرادات خاصة لتفادي الحوادث.

وستظهر من هذه السيارة نسخ تعمل بمحركات كهربائية بعزم 352 حصانا، ونسخ بمحركات كهربائية بعزم 523 حصانا، وقد تطلق منها نسخ خاصة بمحركات يزيد عزمها عن 600 حصان.

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