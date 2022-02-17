بين الغريبة والطريفة.. إليك أغرب أنواع الفوبيا

المستقلة /- الفوبيا وهو مرض نفسي يسبب الخوف من أخطار ليست حقيقيَّة ولا تُهدد سلامة الإنسان مثل الخوف من الظلام أو الأماكن الضيِّقة والمرتفعة وما إلى ذلك.

وفي الآتي 10 أنواع من الفوبيا الشديدة الغرابة، وكذلك الطريف منها. التي قد تعتقدون أنَّها غير موجودة نهائياً.

– «ترايبوفوبيا» Trypophobia أو فوبيا الثقوب

وهي عبارة عن الخوف من الثقوب الصغيرة الدائريَّة والمتساوية في الحجم. خصوصاً إذا كانت كثيرة ومتقاربة مثل خليَّة النحل أو ثقوب النباتات الصغيرة أو الجروح المثقوبة وما إلى ذلك.

– سومنيفوبيا Somniphobia أو فوبيا النوم

وفيها يشعر المصاب بالخوف من الاستغراق في النوم ويصبح في حالة هلع دائم في السرير. قبل أن يدخل في سبات عميق وغالباً ما يكون سبب هذا الخوف هو احتمال رؤية الكوابيس.

– «بيديوفوبيا» Pediophobia أو فوبيا الدمى

وهي الخوف من الدمى المتحرِّكة أو التي تصدر أصواتاً وحتى الروبوتات. فالمصاب بهذا النوع من الخوف يخاف من كل أنواع الدمى. الأمر الذي يجبره على عدم الذهاب إلى أماكن التسوُّق والمراكز التجاريَّة أو أي مكان يقوم بعرض هذه الألعاب.

– «بابيروفوبيا» Papyrophobia أو فوبيا الورق

وهي عبارة عن الخوف غير المبرر من صوت وملمس الورق. فالمصاب بهذه الفوبيا يخاف من مجرد لمس الورق، ومنهم من يخاف من الورق المقطع أو المبلل أو حتى الورق الأبيض اللون.

– Anatidaephobia أو فوبيا البطة

وهو أكثر أنواع الفوبيا غرابة وطرافة. حيث يشعر صاحبه أنَّ هناك بطة أو أوزة تراقبه طوال الوقت. ويلازمه الشعور بذلك طوال الوقت حتى أنَّه يخاف أن يخرج من منزله في كثير من الأحيان لنفس السبب.

– «سبكتروفوبيا» Spectrophobia أو فوبيا المرآة

صاحب هذه الفوبيا يخاف من كل أنواع المرايا أو حتى أي سطح عاكس، وليس فقط الخوف من النظر بكثرة في المرآة. بل وحتى العبور أمام أي مرآة بشكل عام.

– «التروفوبيا» Turophobia أو فوبيا الجبن

وهي الخوف من الجبن. فالأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الرهاب يشعرون بالقشعريرة لمجرد سماع لفظة جبن بالإنجليزي «cheese». ويلجأون للهرب عند رؤيته. ومنهم من يخاف من نوع واحد من الجبن ومنهم من يخاف من جميع الأنواع.

– «ديبنوفوبيا» Deipnophobia أو فوبيا التحدث أثناء الطعام

ويشعر المصاب بهذا النوع من الخوف الرعب من فكرة التحدث إلى شخص آخر على مائدة الطعام. الأمر الذي يجبره في كثير من الأحيان إلى التهرُّب من تناول الطعام مع الأشخاص ويعمد إلى الأكل بمفرده في أغلب الأوقات.

– «ليبيدوبتروفوبيا» Lepidopterophobia أو فوبيا الفراشات

وهي الهلع لمجرد رؤية الفراشات صغيرة كانت أو كبيرة.

– «كلوروفوبيا» Coulrophobia أو فوبيا المهرجين

الأشخاص المصابون بهذا النوع من الفوبيا يشعرون بالخوف لدرجة الهلع من رؤية المهرجين وقد يكون السبب كثرة الماكياج والألوان.

– «نوموفوبيا» Nomophobia أو فوبيا فقدان الهاتف

وهي الخوف من الوجود في مكان خارج نطاق تغطية الهاتف المحمول. والذعر والهلع من مجرد فكرة فقدانه أو ضياعه على الرغم من وجود الهاتف دائماً في مكان آمن. كذلك قد يعتريهم الخوف من نفاد البطاريَّة الخاصة بالهاتف المتنقل.