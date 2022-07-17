بين السيارات.. طيار مخمور يهبط على طريق سريع

المستقلة /- ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طيار مخمور بعد هبوطه الاضطراري بالطائرة على طريق سريع بسبب نفاد الوقود على ما يبدو.

كان الطيار «جون سيزينج» 35 عامًا، يحلق بطائرة بايبر شيروكي ذات محرك واحد باتجاه مطار ويلر داون تاون في مدينة كانساس سيتي عندما اضطر للهبوط اضطراريًا على الطريق السريع 70 وفقًا لدوريات الطرق السريعة في ولاية ميسوري الأمريكية.

كان سيزينج مسافرا من فلوريدا إلى ميسوري، وفجأة اتصل باللاسلكي قبل أن يهبط على الطريق بالقرب من Grain Valley ويصطدم بحاجز حماية.

وقد أصيب الطيار بجروح طفيفة وكان الراكب الوحيد على متنها ولم يصطدم بأي مركبة على الطريق.

وجد مسؤولو دوريات الطرق السريعة في مكان الحادث أن الطيار كان ثملا، فيما ذكرت صحيفة كانساس سيتي ستار أنه تم القبض عليه للاشتباه في قيادته للسيارة وهو في حالة سكر أو ضعف، وجناية حيازة مادة خاضعة للرقابة، جناية حيازة غير قانونية لسلاح ناري، حيازة أقل من 10 جرامات من الماريجوانا، حيازة أدوات مخدرات، وأفعال غير مسئولة.

وقال المتحدث باسم دوريات الطرق السريعة الرقيب آندي بيل إن سيزينج ، من قرية برايري بولاية كنساس ، نُقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من إصاباته الطفيفة.

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