بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على (3) متهمين في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت قيادة شرطة ميسان، الأربعاء، عن تمكن مفارز من الشرطة والجيش من القبض على متهمين مطلوبين.

وقالت القيادة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان قوة أمنية مشتركة من شرطة محافظة ميسان والجيش العراقي اجرت عمليات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين ومصادرة الاسلحة جنوب شرق المحافظة.

وأشارت الى ان قوة من قسم شرطة الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع ولواء 23 الجيش العراقي القت القبض على (3) متهمين مطلوبين للقضاء، أحدهم بالقتل العمد ومتهم بالإرهاب، وآخر وفق المادة (430) ، إضافة الى ضبط اسلحة واعتدة مختلفة.

واوضحت أن المتهمين تم احالتهم الى القضاء للتحقيق اصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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