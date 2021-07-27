بينهم امرأة ..اعتقال 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان الثلاثاء عن اعتقالها 10 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان وقال بيان المديرية انها القت القبض على 10 متهمين بينهم امراة بتهمة المخدرات مبينا الى ان العملية كانت باشراف مباشر من قبل مدير شرطة ميسان اللواء حسين السراي بضرورة تنفيذ اوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية

اوضح البيان ان عملية القبض كانت من خلال الاشتراك بين قوة من مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني والاستخبارات والفوج التكتيكي البيان اوضح الى ان المتهمين هم وفق احكام المادة 28-32 مخدرات

البيان اكد أن عملية القبض جرت بالاعتماد على معلومات امنية دقيقة وضبط بحوزتهم امبولات للتعاطي واكياس من مادة الكريستال كذلك سلاح ناري ، وتم توقيفهم بقرار قاضي التحقيق وفق احكامهم المذكورة من قانون المخدرات .

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