بينها السعودية.. دول تعلن الخميس أول أيام العيد

بينها السعودية.. دول تعلن الخميس أول أيام العيد

المستقلة /- تتحرى معظم الدول الاسلامية اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال لاعلان موعد عيد الفطر السعيد.

وأعلنت أندونيسيا رسميا يوم بعد غد الخميس 13 أيار أول أيام عيد الفطر السعيد، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت ماليزيا رسميا الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد، بعد تعذر رؤية الهلال.

وأعلنت تركيا رسميا أن الخميس يوم عيد الفطر السعيد.

وأعلنت أستراليا يوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

من جهتها، قالت المملكة العربية السعودية أنه تعذر رؤية الهلال، وبالتالي فإن غدًا الأربعاء المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام العيد.