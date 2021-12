بيل غيتس يحدد يؤكد.. وباء “كوفيد-19” ستنتهي في عام 2022

المستقلة /- كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عبر مدونة GatesNotes الخاصة به، عن توقعاته المتفائلة بشأن وقت نهاية وباء “كوفيد-19”.

وأشار المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت إلى أن “المرحلة الحادة” لوباء “كوفيد-19” ستنتهي في عام 2022، معتبرا أيضا ظهور متغير “أوميكرون” “مثيرا للقلق”.

2021 was an incredibly hard year for many people, including me, but there are reasons to be optimistic that 2022 will be better: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8

— Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021