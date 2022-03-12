بيل غيتس: سنتوقف عن استخدام الأجهزة المحمولة قريبا

المستقلة /- توقع بيل غيتس رجل الأعمال الأشهر، انتهاء استخدام الأجهزة المحمولة قريبًا واستخدام وشمًا إلكترونيًا على الجلد بدلاً منها. وأوضح أن الوشم الإلكتروني على الجلد سيستخدم لجمع البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها، كما ستسمح أيضا بإجراء المكالمات والرسائل.

وعن مميزات هذا الاختراع، ذكر أنه يبرز أنه وشم سيتم وضعه على الجلد بمعالجات دقيقة مدمجة تساعد على دمجه في الجسم. كما أشار “غيتس” أنه يمكن تطوير هذا المنتج لدرجة أنه سيحل محل تقنية الهاتف المحمول؛ وسيتمكن الأشخاص من أداء المكالمات إلى مشاركة المعلومات. وكانت شركة Chaotic Moon قد طورت وشمًا إلكترونيًا على الجلد لجمع البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها وسيسمح أيضًا بإجراء المكالمات.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

امنية

جريمة هزت الكويت.. شقيقتان تكشفان سبب قتلها والدتهما

اخر الاخبار

شيرين تبكي على المسرح .. وستتفاجؤن بملابسها! – فيديو

اخر الاخبار

تعديلات كبرى على جائزة الكرة الذهبية 2022

اخر الاخبار

بيل غيتس: سنتوقف عن استخدام الأجهزة المحمولة قريبا

اخر الاخبار

تقارير : زعيم داعش الجديد شقيق ابو بكر البغدادي

اخر الاخبار

الافراط في تناول السكر احد اهم الاسباب التي تؤدي الى آلام المفاصل

اخبار العراق

استثمار بابل تقف على اهم الاسباب التي ادت الى زيادة اسعار زيت الطعام

اخبار العراق

استثمار بابل تقف على اهم الاسباب التي ادت الى زيادة اسعار زيت الطعام

اخبار العراق

التربية ترجح أن يكون العام الدراسي (2022 ــ 2023) حضورياً لـ 5 أيام أسبوعياً

اخبار العراق

ذي قار : فريق بحثي يجري تجارب لاختيار أنواع الحنطة التي تناسب مناخ المحافظة

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني : الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لملف رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

خلال اليومين الماضيين.. التجارة تسجل استقراراً نسبياً بأسعار المواد الغذائية

اخبار العراق

يوم الاثنين المقبل.. تفاؤل حذر يسبق لقاء مرتقب بين المالكي والصدر

اخر الاخبار

ضغوط متفاقمة: الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اخر الاخبار

ليل العراق يجمع عايدة خالد بـ كريم العراقي

اخبار العراق

انذار شركة التجهيزات الزراعية في  ميسان بسبب مخالفاتها البيئية

اخر الاخبار

أعراض حصى المرارة.. بعضها قد يكون حالة طبية طارئة