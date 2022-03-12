بيل غيتس: سنتوقف عن استخدام الأجهزة المحمولة قريبا

المستقلة /- توقع بيل غيتس رجل الأعمال الأشهر، انتهاء استخدام الأجهزة المحمولة قريبًا واستخدام وشمًا إلكترونيًا على الجلد بدلاً منها. وأوضح أن الوشم الإلكتروني على الجلد سيستخدم لجمع البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها، كما ستسمح أيضا بإجراء المكالمات والرسائل.

وعن مميزات هذا الاختراع، ذكر أنه يبرز أنه وشم سيتم وضعه على الجلد بمعالجات دقيقة مدمجة تساعد على دمجه في الجسم. كما أشار “غيتس” أنه يمكن تطوير هذا المنتج لدرجة أنه سيحل محل تقنية الهاتف المحمول؛ وسيتمكن الأشخاص من أداء المكالمات إلى مشاركة المعلومات. وكانت شركة Chaotic Moon قد طورت وشمًا إلكترونيًا على الجلد لجمع البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها وسيسمح أيضًا بإجراء المكالمات.